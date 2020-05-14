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Spor

Gençlerbirliği'nden Erzurumspor ve Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:41:12 -
Gençlerbirliği'nden Erzurumspor ve Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bir personelinin testi pozitif olan Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Açıklamada Giresunspor için de aynı dilekler paylaşılarak, "Giresunspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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