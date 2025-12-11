Haber Merkezi Giriş Tarihi: Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen ve olayların başrolü olan O isim yönetimde...
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle sürpriz biçimde başkanlığa seçilen Arda Çakmak, yeni yönetim listesini açıkladı. Ancak kongrenin en tartışmalı ismi olan, alkollü gelerek genel kurulu birbirine katan Çağrı Çetin’in de yönetimde yer alması dikkat çekti. Çağrı Çetin’in aynı zamanda Altay Spor Kulübü’nün de yönetiminde olması ise skandalın bir başka boyutunu oluşturdu.