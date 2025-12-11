  • İSTANBUL
Spor
6
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle sürpriz biçimde başkanlığa seçilen Arda Çakmak, yeni yönetim listesini açıkladı. Ancak kongrenin en tartışmalı ismi olan, alkollü gelerek genel kurulu birbirine katan Çağrı Çetin’in de yönetimde yer alması dikkat çekti. Çağrı Çetin’in aynı zamanda Altay Spor Kulübü’nün de yönetiminde olması ise skandalın bir başka boyutunu oluşturdu.

Foto - Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen ve olayların başrolü olan O isim yönetimde...

Genel kurulda önce başkan adaylığını açıklayan, ardından adaylıktan çekilen Çağrı Çetin, yaşanan tartışmaların odağı haline gelmişti. Eski başkan Niyazi Aktaş tarafından desteklendiği belirtilen Çetin’in kongre salonuna alkollü geldiği, küfür ve hakaretlerde bulunarak gerginliği tırmandırarak Rakibi Mehmet Kaya’ya psikolojik baskı yaparak yıpratmaya çalışmıştı. Salonda yaşanan sözlü tartışmalar kısa sürede arbedeye dönüşmüş ve toplantıya ara verilmek zorunda kalınmıştı.

Foto - Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen ve olayların başrolü olan O isim yönetimde...

Tansiyonun düşmediği dakikalarda kürsüye çıkarak konuşmak isteyen mevcut başkan Mehmet Kaya, yaşananlara tepki göstererek, “Burasının adı Gençlerbirliği ama birlik yok. Ben çekiliyorum” diyerek salonu terk etmişti.

Foto - Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen ve olayların başrolü olan O isim yönetimde...

Kongrede tansiyonu yükselten isim Çağrı Çetin hakkında bir başka dikkat çekici bilgi daha ortaya çıktı. Çetin’in, Gençlerbirliği kongresinde aday olmasına ve yeni yönetimde yer almasına rağmen, aynı zamanda Altay Spor Kulübü’nün de yönetiminde bulunduğu öğrenildi. Bu durum camia içinde “çifte yöneticilik” tartışmalarına yol açtı.

Foto - Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen ve olayların başrolü olan O isim yönetimde...

Başkanlık koltuğuna oturan Arda Çakmak’ın yeni yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

Foto - Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen ve olayların başrolü olan O isim yönetimde...

Arda Çakmak (Başkan), Arif Ölmez, Evren Han, Tolga Aslan, Zekai Arslan, Nurettin Özbek, İlke İğrek, Murat Kahramaner, Nilüfer Bircan, Okan Can Çelik, Beray Ardıç, Harun Erol, Hakan Kaynar, Berçen Kayıkçı, Abdülhamit Vardar, Savaş Çolakoğlu, Şener Köseoğlu, Kubilay Güvenç, Murat Aras, Gün Emre İçer, Seçkin Altınel, Çağrı Çetin, Kadir Hatipoğlu, İbrahim Ertem Kasar, Ertuğrul Cem Cihan

