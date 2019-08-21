Gençlerbirliği’nde transfer gelişmesi! Bir Brezilyalı daha takıma katıldı Süper Lig’in Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’nde bir transfer daha tamamlandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, kadrosunu orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr Portekiz’in Maritimo ekibinden Gençlerbirliği’ne 1 yıllığına kiralanan Brezilyalı oyuncu Fabricio Baiano, futbola Vasco da Gama’da başladı. Ülkesi Brezilya’da Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen 1992 doğumlu futbolcu, 2016-2017 sezonunda Maritimo’ya transfer oldu. Baiano, geçtiğimiz yıl Maritimo formasını 24 maçta giydi. Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo’dan kiraladı.

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