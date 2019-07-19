Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo sakatlandı

Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo sakatlandı19 Temmuz 2019 Cuma 15:54
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirerek 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Sadio Diallo'nun yapılan kontroller sonucunda sağ ön kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.
Diallo'nun ligde oynanacak ilk üç maçta takımdaki yerini alması beklenmiyor.
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