Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo sakatlandı



ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirerek 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Sadio Diallo'nun yapılan kontroller sonucunda sağ ön kolunda kırık tespit edildiği belirtildi. Diallo'nun ligde oynanacak ilk üç maçta takımdaki yerini alması beklenmiyor.



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