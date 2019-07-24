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Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatlarına indirim

- Başkent temsilcisinin iç sahada oynayacağı maçlarda kapalı tribün kombine bilet fiyatı 600, maraton tribün fiyatı ise 400 lira oldu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatlarına indirim

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda önceden belirlenen kombine bilet fiyatlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinde, Kulüp Başkanı Murat Cavcav'ın taraftarlara hitaben kombine biletlerle ilgili bir açıklaması yayımladı.

Yapılan açıklamada, başkent ekibinin iç sahada oynayacağı maçlarda kapalı tribün kombine bilet fiyatı bin liradan 600 liraya, maraton tribün fiyatı ise 750 liradan 400 liraya indirildi.

Başkan Cavcav'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta kombine biletlerimizi satışa çıkardık. Bunun ardından taraftarımız çeşitli platformlardan kombine bilet fiyatlarımızın yüksekliği gerekçesiyle çeşitli geri dönüşlerde bulundu. Ulusal ve sosyal medyada da taraftarımızın taleplerini titizlikle takip ettik. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yıllardır onlarla sevinip onlarla üzülen bir taraftar olarak kombine bilet fiyatlarımızı yeniden değerlendirmeye karar verdim. Yönetimimize, kapalı tribün kombine bilet fiyatımızı 600 liraya, maraton tribün kombine bilet fiyatımızı ise 400 liraya çekmeyi önerdim. Toplantımızda 7’den 70’e bütün taraftarlarımızın talepleri masaya yatırıldı ve benim önerim doğrultusunda taraftarımızın '5 bin kombine' hedefine omuz verme kararı alındı.

Her zaman söylüyorum bizim ismimizde 'birlik' var. Taraftarlarımız 'birlik' oldu ve talebini iletti. Gençlerbirliği Kulübü yönetimi olarak biz de destek olup bu birlikteliği daha da büyütmek istedik. Birlikten güç doğar. Bu birlikteliğimizin Gençlerbirliğimizi başarıya ulaştıracağından şüphem yok."

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
  1. Gençlerbirliği
  2. kombine
  3. Murat Cavcav
  4. SÜPER LİG

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