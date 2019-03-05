Gençlerbirliği’nde Erkan Sözeri dönemi sona erdi Gençlerbirliği Kulübü, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele veren Gençlerbirliği, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolları ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erkan Sözeri ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sözeri yönetimindeki başkent ekibi, ligde oynadığı 24 maçta aldığı 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 48 puanla 2. sırada yer alıyor.

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