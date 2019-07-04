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Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile Mustafa Kaplan basın mensupları buluştu

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Teknik Direktör Mustafa Kaplan, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile Mustafa Kaplan basın mensupları buluştu

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Teknik Direktör Mustafa Kaplan, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.


Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav taraftara layık bir takım kurduklarını belirtirken, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ise menajerler ile çalışmadıklarını ve kulüpten içeriye dahi almadıklarını vurguladı. Basın mensupları ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek konuşmaya başlayan Başkan Cavcav, “Gençlerbirliği, Ankara’mızın takımı, Başkentimizin takımı. Geçen yıl zor bir dönemden geçtik ve tekrar çalışarak, uğraşarak yine ait olduğumuz lige geri döndük. Bu çok kolay olmadı. Zor bir süreçten geçtik ama sonuç olarak başardık. Bundan da büyük bir onur duyuyoruz” dedi.



Murat Cavcav: "Altyapıdan yetişen 7 oyuncu kampta değerlendirilecek"


Transfer konularına değinen Cavcav, “4 yabancı 1 de yerli futbolcu transferimizi gerçekleştirdik. 3 ya da 4 yabancı transferi yapıp yabancı transferini sonlandırmayı düşünüyoruz. Altyapımız çok önemli. Bunu her zaman söylüyoruz. Kampa götüreceğimiz altyapımızdan yetişen 7 oyuncu arkadaşımız var. Onları hazırlık maçlarında ve kamp çalışmalarında Mustafa Kaplan hocamızla gözlemleyip, değerlendirme yapacağız. Kulübümüze katkı sağlayacak olanları takımımıza katacağız. Forması vearması için mücadele eden genç bir takım kurmayı arzuluyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kulüp menajerimiz Emrah Atasoy ve teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile çok sık bir araya gelerek toplantı yapıyoruz. Bu işler aceleye gelmez. Hata yapmamaya çalışıyoruz. Bu sezon İyi bir Gençlerbirliği izleyeceğiz” diye konuştu.



“Ankaralılara güzel derbiler izlettirmenin heyecanını yaşıyoruz”


Ankaragücü ile birlikte Ankara’yı Süper Lig’de temsil edeceklerini söyleyen Başkan Cavcav, “Ankara’nın Süper Lig’de iki takımı oldu. Ankaragücü bizim kardeş takımımız. Geçen sezonun ikinci yarısında ses getiren işler yaptı. Umarım bu yıl da hem onlar hem biz Süper Lig kulvarında başarılı oluruz. Ankaralılara güzel derbiler izlettirmenin heyecanını yaşıyoruz. Taraftarımıza sesleniyorum... Acele etmesinler. Her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Mustafa Kaplan: “Biz menajer arkadaşlarla çalışmıyoruz, onları kulübe almıyoruz”


Ankara futbolunun içinden geldiğini vurgulayan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Ankaragücü’nden Gençlerbirliği’ne gelmek, bildiğim bir camiaya gelmek beni çok mutlu etti. Uzun yıllar İlhan başkanımız ile çalıştım. İnşallah uzun yıllar Murat başkanımızla da çalışırım. Kendi özümüze dönerek, kendi özümüzden oyuncular çıkararak çalışmalarımızı yapacağız. Hacettepe’den 7, diğer alt takımlardan da 2 oyuncu alarak altyapıya verdiğimiz değeri bir kez daha ortaya çıkarttık. Saha içinde iyi bir Gençlerbirliği olacak. Biz menajer arkadaşlarla çalışmıyoruz. Onları kulübe almıyoruz. Kulübümüzden menajer parası çıkmamıştır. Çünkü yıllardır ben Avrupa’ya gittiğim için başkanımla yıllardır çalıştığım için her şeyi bilenlerden olarak söylüyorum, futbol dünyasında daha düzgün işler yapmak için çalışıyoruz” dedi.



“Gol atsınlar da yarım altın onlara kurban olsun”


Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü’nü yönetirken futbolcuları teşvik etmek adına gol atana altın hediye ettiği hatırlatılan ve bu sezon Gençlerbirliği’nde de böyle bir uygulamaya gidilip, gidilmeyeceği sorusuna Mustafa Kaplan, “Hem gol atana vereceğiz hem asist yapana vereceğiz artık. Gol atsınlar da yarım altın onlara kurban olsun. Geçen sezon altın olayını Boyd’un bir durumundan dolayı gündeme çıktı. Aslında öyle bir düşüncemiz yoktu ama nişanlısı geldi. Bende kendisine ‘Bu hafta gol at nişanlına hediye alayım. Bizde adettendir’ dedim. Tabi sonrası 21 çeyrek altına patladı bize” diye cevap verdi.


Açıklamaların ardından Başkan Murat Cavcav basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
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