Gençlerbirliği'nde Aleksandar Scekic sesleri
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Partizan'da forma giyen eski oyuncusu Aleksandar Scekic için terkardan harekete geçti.20 Haziran 2019 Perşembe 13:31
Yeniakit.com.tr - Süper Lig'e bir yıl aranın ardından tekrar yükselen Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları sürüyor.
Kırmızı siyahlı ekip şimdilerde Partizan forması giyen eski oyuncusu Aleksandar Scekic'i tekrar transfer etmek istediği iddia edildi.
Scekic bu sezon Partizan formasıyla 21 maç 1 gol 1 asist yapma başarısı gösterirken tecrübeli futbolcunun da Sırp kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
YORUM YAZ