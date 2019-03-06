0553 313 94 23

Gençlerbirliği’nde 2. İbrahim Üzülmez dönemi

Spor Toto 1.

06 Mart 2019 Çarşamba 20:20
Gençlerbirliği’nde 2. İbrahim Üzülmez dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Teknik Direktörlük görevine eski çalıştırıcısı İbrahim Üzülmez’i getirdi.


Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdıktan sonra eski Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.


Göreve gelmesinin ardından ilk antrenmanına çıkan İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üzülmez, “Hem bizler hem camia için hayırlı olur inşallah. Bu camiayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kaliteli bir takım, karakterli bir takım, doğru oyunculardan kurulu bir takım ama futbolda sadece iyi bir takım olmak yetmiyor. İyi bir takım olup takım olma hüviyetini oluşturmamız lazım. Oyuncularımızla birlikte toplantımızı yaptık, kaynaştık Altay maçıyla birlikte bu takımın, camiaya karşı sorumluluklarını yerine getireceğini düşünüyorum. Fazla çalışarak işleri yoluna koyacağız. Ankara’nın havası soğuktur ama takımın havası iyi. Şu anda ilk çalışmamıza başladık. Bu ligde tecrübeye sahibim. Bu ligde mücadele etmeden başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anlattım oyuncularıma. Son haftaların en flaş ve başarılı takımı olan Altay’la oynayacağız, bizi zor bir maç bekliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Fikstür üzerinden konuşmak çok hoşuma gitmiyor. Benim en önemli hedefim Altay maçı. Rakibin saha içinde yaptıklarını analiz edip, karakterimizi ortaya koyarak maçı kazanmak istiyoruz. Altay maçından sonra Adana maçını konuşmaya başlarız. Rakiplerimize saygı duyarak önce bu ligi başarıyla tamamlayıp önümüzdeki seneye daha iyi hazırlanırız” ifadelerini kullandı.


Öte yandan sezon başında başkent ekibinin başına geçen Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımla 4’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 maça çıktı. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladığı 48 puanla lider Denizli’nin iki puan gerisinde ikinci sırada bulunan Ankara ekibi, Spor Toto 1. Lig’in ilk devresini 5 puan farkla lider tamamlamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan flaş anket açıklaması
    1. Binali Yıldırım'dan flaş anket..
    2. Yunanlar'ın kabusu Mavi Vatan 2019..
    3. "Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in..
    4. İBB Zemin İstanbul'da küçük mucitler..
    5. Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2..
    6. "Meslek eğitiminde önemli fırsat:..
    7. "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum"..
    8. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    9. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
    10. Yalçın Topçu “Doğumunun 650. Yılında..
    11. TFF 2. Lig: Menemen Belediyespor: 3 -..
    12. Başkent’te aquaparkta yangın
    13. GÜNCELLEME- İskoçya'da Glasgow..
    14. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    15. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de engelli..
    16. O antrenör kalp krizinden öldü
    17. Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama:..
    18. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na..
    19. Belediye başkan yardımcısı ile fen..
    20. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 -..
    21. "Sorunları halının altına süpürerek..
    22. CEV Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir..
    23. Kayıp 2 kişinin cansız bedeni 500..
    24. Bakan Kasapoğlu Diyarbakır’da..
    25. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    26. Ülke diken üstünde! Volkan harekete..
    27. Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası..
    28. Hem şiddet gördü, hem de süresiz..
    29. Tekirdağ’da zehir tacirlerine şok..
    30. Avusturya'da hükümet mültecilere..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'