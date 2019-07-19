Gençlerbirliği, Zargo Toure’yi duyurdu Gençlerbirliği, son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure’yi 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Gençlerbirliği, son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure’yi 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkent ekibi, başarılı savunmacı Zargo Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Senegal’de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa’da devam eden Toure, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 27 maça çıkmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.