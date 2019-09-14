Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanında - Ligin 4. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak başkent ekibi, 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak



ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde ilk üç maçını kaybeden Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşmasıyla kötü gidişata "dur" demeye çalışacak. Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

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