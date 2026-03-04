Gençlerbirliği kupa sahnesine çıkacak: Hedef çeyrek final

  • İSTANBUL
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta ve son maçında Aliağa Futbol ile karşılaşacak olan Natura Dünyası Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Yeni teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde kupa sahnesine çıkacak olan Başkent ekibine, çeyrek finale yükselmek için İzmir deplasmanında alacağı bir puan dahi yeterli olacak.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek için kritik bir viraja giriyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde Süper Lig’de yeni bir döneme başlayan kırmızı-siyahlılar, kupa serüveninde İzmir temsilcisi Aliağa Futbol karşısında çeyrek final biletini cebine koymayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Futbol ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Aliağa Futbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idmanın, dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Başkent ekibinde karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi süren Oğulcan Ülgün'ün maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü ve son hafta maçında Aliağa Futbol ile Natura Dünyası Gençlerbirliği yarın saat 20.30'da İzmir'de karşı karşıya gelecek.

