Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Murat Cavcav, paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutluyoruz. Ata'mızın böylesine önemli bir günü armağan ettiği çocuklarımız, dünya çocuklarıyla bugünün coşkusunu yaşıyor. Bir ulusun var olma sürecinde ortaya konan mücadele yol göstericimiz olacak. Aydınlık yarınlar için en büyük güvencemiz çocuklarımızdır. Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı için hayatlarını feda eden tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."