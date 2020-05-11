  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline korona virüs testleri yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:26:48 -
Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline korona virüs testleri yapıldı.


Gençlerbirliği bu sabah İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanarak testten geçti. Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline; Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu tarafından korona virüs tarama testleri yapıldı. Testlerin sonuçlanmasının ardından Başkent ekibi antrenmanlara başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı