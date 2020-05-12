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Spor

Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:29:40 -
Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını yaptı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından futbolcuların İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk antrenmanda koşu yaptığı ifade edildi.

Antrenmanları iki grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı gerçekleştirecek futbolcuların, çalışmada sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri kaydedildi.

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