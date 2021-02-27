Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

6. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında Sandro Lima ön direkte kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

10. dakikada Mallan'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt'in güçlükle çeldiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

16. dakikada Mugni'nin ceza yayından yerden çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

18. dakikada Ayite, Semih Kaya'nın müdahalesi sonrası ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, bu pozisyon sonrası önce Semih'e sarı kart gösterdi. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Ulusoy, 21. dakikada Semih'i son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

22. dakikada Soner Dikmen'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada Candeias'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru yerden çıkardığı topa Soner Dikmen vuruşunu yaptı. Topa son anda ayak koyan Chebake, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

34. dakikada 10 kişi konuk ekip öne geçti. Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahasına giren Tetteh, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1

40. dakikada Johansson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ayite'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta yan direkten dönen top kaleci Ertaç Özbir'e çarparak ağlara gitti: 1-1

76. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Kalan bölümde önemli pozisyon olmazken karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla galibiyet hasreti Gençlerbirliği'nin 9, Yeni Malatyaspor'un ise 7 maça çıktı.

"Biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. 15 final maçımız var." dedi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Bütün hazırlılarımızı bunun üzerine yaptığımız bir karşılamaydı. Rakibin çok kapalı oynayacağını, kontratakla üzerimize geleceğini biliyorduk. Bunun için bütün hafta kapalı takımı nasıl açarız, bunların çalışmasını yapmıştık." diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını anlatan Altıparmak, şöyle devam etti:

"Özellikle ilk 15-20 dakikalık bölümde yakaladığımız yüzde 100 pozisyonlar var. Golü atmış olsaydık belki maç daha farklı şekle girecekti. Golü atamadığımız gibi bir de bize hiç yakışmayan gol yedik. Futbolcuların aşırı gol atma, kazanma isteği dolayısıyla bazen bu tür şeyler oluyor. Ama ondan sonraki bölümde rakibin de eksik kalmasıyla oyunun tamamen üstünlüğünü elimize aldık. Gereken her şeyi yaptık. Pozisyonlara girdik, şut attık, direkten dönen topumuz oldu. İlk yarı istediğimiz şeyleri yapmamıza rağmen golü atamadık."

İkinci yarının başında oyuncularına stres yapmamaları gerektiğini söylediğini aktaran Altıparmak, "Golü de bulduk, kazanmak için yeterli zamanımız da vardı. Ayite'nin atılmasından sonra 10'a 10 kaldık. Rakip çok kapalı oynadı ve 1-1'lik sonuçla ayrıldık. Bugün oyuncularımın arzusu, kazanmak adına yaptıkları iyiydi ama bir türlü o galibiyeti yakalayamadık. Bu onlar üzerindeki stresi artırıyor. Biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. 15 final maçımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Altıparmak, Gençlerbirliği'nin 9 maçtır kazanamaması ve ligdeki pozisyonuyla ilgili soruya "Ligde kalacağız, iyi bir kadromuz var. Sakat oyuncularımızın çokluğu bizi fazla etkiliyor. Bu maçta da iki mecburi değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çok uzun süredir galibiyetin olmaması oyuncular üzerindeki baskıyı artırıyor ama futbol çok enteresan bir oyun. Çok maç kazanamazsınız, üç maç üst üste kazanırsınız her şey değişir. Onun için sadece çalışmak gerekiyor. Çok kişi konuşacaktır ama biz sadece çalışacağız. 15 final maçına hazırlanacağız." yanıtını verdi.

"İki takım için de kırılma maçıydı"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan ise uzun süre bir kişi eksik oynadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İki takım için de kırılma maçıydı. Bulunduğumuz konumdan biraz daha ileri gitmek adına oynayacağımız bir maçtı. Gençlerbirliği'nin de alttan kurtulma, çıkış maçıydı. Yaklaşık 70 dakika deplasmanda eksik kalmak bize sıkıntılar yaşattı. Galip geleceğimiz pozisyonlar da bulduk. Özellikle Mustafa bulduğu yüzde 100'lük pozisyonu değerlendirse daha farklı olabilirdi. 10 kişi kalınca zaman zaman baskı yedik, özellikle ilk yarı. Bunu da normal bir durum olarak görüyoruz."