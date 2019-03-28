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Gençlerbirliği idmanda görme engelli futbolcuları ağırladı

Ankara temsilcisinin yaptığı antrenman öncesinde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünün futbolcuları, Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile oyunculardan Selçuk Şahin, Mert Nobre ve Ahmet İlhan'la sohbet etti

28 Mart 2019 Perşembe 19:23
Gençlerbirliği idmanda görme engelli futbolcuları ağırladı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün yaptığı antrenman öncesinde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünü ağırladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 sezon üst üste şampiyon olan Çankaya Belediyesi takımının sporcuları bugün Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile futbolculardan Selçuk Şahin, Mert Nobre ve Ahmet İlhan'la antrenman öncesi sohbet etti.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları daha sonra Selçuk Şahin, Nobre ve Ahmet İlhan'la penaltı atışı yaptılar.

İbrahim Üzülmez, misafir sporcuların zor bir iş yaptıklarının farkında olduklarını dile getirirken, diğer belediyelerin de görme engelliler sporuna eğilerek, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübüne rakip olmaları gerektiğini söyledi.

Ahmet Oğuz da ziyaretle ilgili olarak, "Belki de dünyanın en zor sporu bu, böylesine zor bir sporda şampiyonluklar elde etmişler. Umarım başarıları daim olur, bu sezon da ipi göğüslerler." ifadelerini kullanırken, Ahmet İlhan ise "Ziyaret bizi çok mutlu etti. Gerçekten zor bir iş yapıyorlar. Biz de onlara ayak uydurmaya çalıştık ama ne kadar zorlandığımızı gördünüz. Çok başarılılar, umarım bu sezon yedinci şampiyonluklarını yaşarlar." diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Hasan Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sezona iyi başlamak ve yeniden şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.



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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:23
  1. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
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  3. Gençlerbirliği
  4. Spor Toto 1. Lig

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