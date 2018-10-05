Gençlerbirliği geri dönüyor! 8'de 8 yaptılar

Geçen hafta 1. Lig tarihinin en iyi başlangıç rekoruna imza atan Gençlerbirliği, Altay'ı da mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve kırdığı rekoru geliştirdi.

Altay: 0 - Gençlerbirliği: 1

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Ivanov, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kappel), Metin Yüksel (Dk. 57 Aganovic), Eugenio, Tevfik Altındağ, Hüsamettin Yener (Dk. 71 Murat Uluç), Paixao

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Claro, Arnason, Alper Uludağ, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Matei), Paraiba (Dk. 63 Nadir Çiftçi), Mert Nobre (Dk. 89 Bady)

Gol: Dk. 38 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 16 Atakan Rıdvan Çankaya (Altay)