Gençlerbirliği, Erzurum kampını tamamladı



ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı. Başkent ekibinin, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıkları sona erdi. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde 10 gün süren kampta futbolcular, yüksek rakımda güç depoladı. Kırmızı-siyahlı ekip, yoğun geçen kamp döneminde yaptığı hazırlık maçlarında bir diğer Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u ise 2-1 mağlup etmişti. Kentten ayrılan Gençlerbirliği kafilesi, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.

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