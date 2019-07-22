0553 313 94 23

Gençlerbirliği, Daniel Candeias’ı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Glasgow Rangers forması giyen Daniel Candeias ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:10
Gençlerbirliği, Daniel Candeias’ı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Glasgow Rangers forması giyen Daniel Candeias ile iki yıllık sözleşme imzaladı.


Başkent ekibi, bir dönem Süper Lig’de Alanyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezonu Glasgow Rangers’ta tamamlayan Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias iki yıllığına anlaştı. İmza töreninde konuşan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Daniel Candeias’ın kadromuza katılması bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.



“İnce eleyip sık dokumamız lazım”


Anlaşmanın iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Takımımız ilk kamp dönenimi Erzurum’da tamamladı. İki günlük izinden sonra Gerede kampına gittiler. Her şey güzel ve olumlu. Yeni transferimiz Daniel ile takımımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Hocamız ile sık sık görüşüyoruz. İdmanların iyi gittiğini ifade ediyorlar. Bu süre içerisinde 27’sinde ve 29’unda iki hazırlık maçlarından sonra Ankara’ya tesislerimize gelerek sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokumamız lazım. Bunun içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz Daniel Candeias’ın kadromuza katılması bizi mutlu etti” dedi.



Candeias: “Umarım iki tarafta birbirine faydalı olur”


Gençlerbirliği’nden teklif geldiğinde mutlu olduğunu dile getiren Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias, “Öncelikle başkanın benim ile ilgili söyledikleri için teşekkür ediyorum. İkinci kez geldim Türkiye’ye burada bana bir şans verildi. Kulübün Gençlerbirliği olduğunu duyunca daha mutlu oldum. Umarım iki tarafta birbirine faydalı olur. Şu an kendimi gayet iyi ve mutlu hissediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİAnkara Kuzeykent 474 konut ne zaman teslim edilecek?
    1. TOKİAnkara Kuzeykent 474 konut ne..
    2. Milli güreşçi Emine Çakmak’tan altın..
    3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    4. Terör örgütüne büyük darbe! Saldırı..
    5. TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü..
    6. TOKİ Ankara Nallıhan 173 konutları ne..
    7. ABD'li kredi raporlama şirketi 700..
    8. Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1..
    9. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bakanlık..
    10. Samsun’da iş yeri yangını korkuttu
    11. Kızılay’dan vekaletle kurban kesim..
    12. İsrail AA muhabirini yeniden sınır..
    13. Türkiye'den, Somali'deki terör..
    14. Fransız savaş gemisi Çanakkale..
    15. GÜNCELLEME Aydın'da orman yangını
    16. Canı pahasına yanan evden kurtardığı..
    17. Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi: 2023..
    18. Suriyeliler akın akın gidiyor
    19. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    20. İspanyol solu yeni hükümet için..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti