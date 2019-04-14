Gençlerbirliği - Balıkesirspor Baltok: 1-0
1. Lig'inde Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1 -0 mağlup etti.14 Nisan 2019 Pazar 19:51
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1 -0 mağlup etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Barış Başdaş, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton, Sessegnon (Dk. 71 Nadir Çiftçi), Stancu (Dk. 63 Deniz Yılmaz), Mert Nobre (Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac (Dk. 88 Kethevoama), Doğa İşeri, Cumali Bişi (Dk. 90 1 Mehmet Boztepe), Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Nizamettin Çalışkan, Otoo, A'Beka
Gol: Dk. 83 Nadir Çiftçi (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 90 3 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 25 Glumac, Dk. 82 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Dk. 48 Selçuk Şahin, Dk. 52 Yasin Pehlivan, Dk. 72 Jailton (Gençlerbirliği)
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