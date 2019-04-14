Gençlerbirliği - Balıkesirspor Baltok: 1-0 1. Lig'inde Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1 -0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1 -0 mağlup etti.



Stat: Eryaman



Hakemler: Alper Ulusoy, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener



Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Barış Başdaş, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton, Sessegnon (Dk. 71 Nadir Çiftçi), Stancu (Dk. 63 Deniz Yılmaz), Mert Nobre (Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir)



Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac (Dk. 88 Kethevoama), Doğa İşeri, Cumali Bişi (Dk. 90 1 Mehmet Boztepe), Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Nizamettin Çalışkan, Otoo, A'Beka



Gol: Dk. 83 Nadir Çiftçi (penaltıdan) (Gençlerbirliği)



Kırmızı kart: Dk. 90 3 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 25 Glumac, Dk. 82 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Dk. 48 Selçuk Şahin, Dk. 52 Yasin Pehlivan, Dk. 72 Jailton (Gençlerbirliği)

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