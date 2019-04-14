Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası tamamlandı

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası tamamlandı14 Nisan 2019 Pazar 21:21
İSTANBUL (AA) - Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bin 600'ü aşkın eskrimcinin mücadele ettiği organizasyonda ay-yıldızlılar, 19 sporcuyla yarıştı.
Milliler, kılıç, flöre ve epe branşlarında 10 kategoride bireysel, bir kategoride ise takım müsabakalarında ter döktü.
Türkiye'de Genç Kadınlar Kılıç kategorisinde Nisanur Erbil 9'uncu, Deniz Selin Ünlüdağ ise 12'nci oldu.
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