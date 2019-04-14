Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası sona erdi. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bin 600'ü aşkın eskrimcinin mücadele ettiği organizasyonda ay-yıldızlılar, 19 sporcuyla yarıştı. Milliler, kılıç, flöre ve epe branşlarında 10 kategoride bireysel, bir kategoride ise takım müsabakalarında ter döktü. Türkiye'de Genç Kadınlar Kılıç kategorisinde Nisanur Erbil 9'uncu, Deniz Selin Ünlüdağ ise 12'nci oldu.



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