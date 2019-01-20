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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı

- Konya'da 6 gün süren organizasyonda 2 bin 20 sporcu mücadele etti

20 Ocak 2019 Pazar 18:23
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı


KONYA (AA) - Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 6 gün süren organizasyonda, 71 ilden 2 bin 20 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda 288 sporcunun, Turkish Open Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığı aktarıldı.

Şampiyonada genç erkekler 45 kiloda Alaattin Küskü, 48 kiloda Server Balaban, 51 kiloda Bilal Küskü, 55 kiloda Ömer Yasin Orhan, 59 kiloda Osman Türker Köse, 63 kiloda Arslan Demir, 68 kiloda Muhammet Furkan Demirci, 73 kiloda Doğukan Kurutaş, 78 kiloda Melih Yılmaz ve +78 kiloda da Ali Kirazlı birinci oldu.

Genç bayanlar 42 kiloda İnci Tarakçı, 44 kiloda İlayda Ezo Özcan, 46 kiloda Hande Akyol, 49 kiloda Zeynep Taşkın, 52 kiloda Şenizcan Aras, 55 kiloda Dilara Kartal, 59 kiloda Işıl Zafer, 63 kiloda Hacer Eyi, 68 kiloda Bengüsu Yılmaz ve +68 kiloda ise Aleyna Akçay ilk sırayı aldı.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ana hedefinin milli takım kadrolarını belirlemek olduğunu aktararak, "Maçlarımız güzel geçti. Çocuklarımızın teknik eksikleri varsa, uluslararası müsabakalarda daha da iyi hale geleceklerdir. Yapacağımız kamp çalışmalarıyla sporcularımızın performanslarını yükselterek, onları Avrupa Şampiyonası için yeterli hale getirmeye gayret edeceğiz. " diye konuştu.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:23
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