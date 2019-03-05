Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kick Boks Gençler (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada genç kız ve erkek kategorilerinde 55 ilden gelen yaklaşık 600 sporcu mücadele etti. 60 sıklette derece elden sporcular, düzenlenen törende madalyalarını aldı.

Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Organizede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afşinimize ülkenin dört bir tarafından gelen sporcularımıza ve antrenörlerimize hoş geldiniz. Bizlerin en büyük amacı çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimli, donanımlı ve sağlıklı olmalarıdır. Bizim geleceğimiz, gençlerin elindedir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin zararlı akım ve alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Spor dallarının birçok faydası olduğu gibi kötü alışkanlıkları da uzak tutan faydalı eylemdir. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Afşin’de büyük bir sporcu kitlesini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Afşin’in büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İlçemize Türkiye’nin dört bir yanından sporcu geldi. Bu müsabakaların Afşin’de yapılmasında emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Memleketlerinize dönüş sağlayınca bizlerin selamlarını iletin, Afşin’i anlatın" açıklamasında bulundu.