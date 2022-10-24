Gençler TEKNOFEST ile Savaşan İHA Yarışması’na Yeniden Damga Vuracak

Yeni Akit Ankara

Yazılımından donanımına kadar gençlerin tasarladıkları insansız savaş araçlarının kıyasıya mücadele ettiği yarışma her yıl büyük ilgi görüyor. Gençleri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmada yazılım, kurulum ve bilgisayar donanımlarını hazırlayan takımlar uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Amaç başarılı gençleri bu alana yönlendirmek

Temel amacı İHA’lar arası hava muharebe senaryosunu kontrollü bir ortamda oluşturup ileride bu konuda başarı elde edebilecek gençleri ilgili alanlarına yönlendirmek, deneyim kazandırıp becerilerini geliştirmelerini sağlamak olan yarışmaya lise, üniversite öğrencileri ve mezunları bireysel veya takım olarak katılabiliyor. Takımlar en fazla 10 kişiden oluşabiliyor. Mezun seviyesinde ise firmalar veya girişimler takım olarak başvuru yapabiliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.

Savaşan İHA Yarışmasında Toplam Ödül 1 Milyon 100 Bin TL!

TEKNOFEST 2023 kapsamında; lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katılabildiği Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması final seçmelerinin ardından Mart 2023’te gerçekleşecek. Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST 2023’te alacaklar. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında festivalin en yüksek ödüllü yarışmalarından biri olan Savaşan İHA Yarışmasında birincilik ödülü 500 bin TL, ikincilik ödülü 350 bin TL, üçüncülük ödülü ise 250 bin TL olarak belirlendi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu Üçe Katlanıyor…

Cumhuriyetimizin 100. yılında altıncısı düzenlenecek TEKNOFEST, coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.