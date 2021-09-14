Gençler savunma sanayisi için KÖK’ten yetişecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen bir Savunma Sanayii Akademi projesi olan Vizyoner Genç, sektör için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması, üniversite öğrencilerinin yerli ve milli üretim farkındalığına kavuşturulması amacıyla hayata geçirildi.

45 öğrenci seçilecek

TR Eğitim ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çağlar Demirkan, Vizyoner Genç’in bugüne kadar nitelikli insan kaynağını bulma noktasında çalıştığını, açılan ilanlara, aranan nitelikleri taşıyanların başvurabildiğini söyledi. Demirkan, nitelikli insan kaynağını eğitim sürecinde oluşturmak için de bu yıl KÖK Programı’nı hayata geçirdiklerini bildirdi. KÖK Programı’nda öğrencileri en hızlı şekilde savunma sanayisine adapte etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Demirkan, programa ilişkin şu bilgileri verdi: “ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve STM firmalarımız programa sponsor oldu. Toplam 45 öğrenci seçilecek. Program kapsamında üniversitenin birinci sınıfını bitirmiş ilgili mühendislik ve temel bilim öğrencisi, 3 not ortalamasını sağlıyorsa başvuru yapabilecek. Başvuruların ardından mülakatlar, kişisel envanter testleri yapılacak, sonrasında adaylar seçilecek. Program 4 omurgayı oturuyor, usta-çırak görüşmeleri, vizyon konuşmaları, eğitim programları ve destek programları. Sponsor firmadan atanan ustasıyla beraber öğrencimiz 3 yıl boyunca kariyer planlaması yapacak. İkinci sınıfa farkındalık dönemi, üçüncü sınıfa gelişim dönemi, dördüncü sınıfa çıraklık dönemi diyoruz. Bunun tamamına da KÖK takvim diyoruz.

Teknik eğitimler verilecek

İkinci sınıfta ustası atanan öğrencilerimiz kişisel gelişim eğitimleri, üniversitede edindikleri teknik ve teorik eğitimleri tamamlayıcı teknik eğitimler alacaklar. Vizyon konuşmalarında Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir, Selçuk Bayraktar gibi isimler gerekirse fabrikada öğrencilerle bir araya gelecekler. Ustamız üçüncü sınıfta öğrencinin seçmeli dersine dahi karışarak yön bulmasına katkıda bulunacak. Bitirme projesini öğrenci, sponsor firmasıyla beraber yapacak.