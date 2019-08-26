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Gençler, kuşlar için ağaçlar yemlik astı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Bartın’a gelen 45 genç, kuşlar için pet şişeden hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
Gençler, kuşlar için ağaçlar yemlik astı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Bartın’a gelen 45 genç, kuşlar için pet şişeden hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Damla Projesi kapsamında çeşitli illerden 45 genç Bartın’a geldi. 10 gün boyunca Bartın’da sosyal sorumluluk etkinlikleri yapacak olan gençler, Balamba Tabiat Parkında kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.


Gençlerin, gençlik potansiyellerini iyilik alanında geliştirmesi için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten proje koordinatörü Nalan Cal, “Bu şekilde iyiliğin daha da yaygınlaşması için çalışmalarda bulunuyoruz. Bugünde kuşyemliği astık. Yemliklerimizi de sadece insanlara değil hayvanlara da merhamet ettiğimizi göstermek amacıyla ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenledik” dedi.


Cal ayrıca, Bartın’da huzurevi, sevgi, hayvan barınağını ziyaret ettiklerini, köylerde çocuklarla buluştuklarını ve aile ziyaretleri düzenlediklerini belirterek, iyiliğin daha da yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
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