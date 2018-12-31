Gençler konuşuyor Turkcell dinliyor

Turkcell, çalışanlarına olan yatırımlarını güçlendirme hedefiyle başlattığı tersine mentorluk sürecini sürdürüyor. Turkcell’de çalışan 29 yaş altı gençler, yaklaşık 3 yıldır genel müdür ve genel müdür yardımcıları karşısında mentor koltuğuna oturuyor, yeni neslin teknolojiye bakış açısını ve içgörülerini aktarıyor. Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya, Turkcell’in kendi çalışanları için bir üniversite niteliğinde olduğunu belirterek, çalışanlarına, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri eğitimler ve fırsatlar sunduklarını söyledi.

Tecrübelerini aktarıyorlar

Kaya, insan kaynaklarını zenginleştirme konusunda yenilikçi uygulamaları başarıyla sürdürdüklerini aktararak, “Genelde deneyimli ve yaşça ileri çalışanların tecrübelerini gençlere aktardığı mentorlok programımızı GNCMNTR ile tersine çevirerek başarıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, özellikle hızla dijitalleşen çağımızda gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Gençlerimiz konuşuyor, biz dinliyoruz” ifadelerini kullandı.