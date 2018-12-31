thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Gençler konuşuyor Turkcell dinliyor

Turkcell’de çalışan 29 yaş altı gençler, yaklaşık 3 yıldır genel müdür ve genel müdür yardımcıları karşısında mentor koltuğuna oturuyor, yeni neslin teknolojiye bakış açısını ve içgörülerini aktarıyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
Gençler konuşuyor Turkcell dinliyor

Turkcell, çalışanlarına olan yatırımlarını güçlendirme hedefiyle başlattığı tersine mentorluk sürecini sürdürüyor. Turkcell’de çalışan 29 yaş altı gençler, yaklaşık 3 yıldır genel müdür ve genel müdür yardımcıları karşısında mentor koltuğuna oturuyor, yeni neslin teknolojiye bakış açısını ve içgörülerini aktarıyor. Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya, Turkcell’in kendi çalışanları için bir üniversite niteliğinde olduğunu belirterek, çalışanlarına, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri eğitimler ve fırsatlar sunduklarını söyledi.

Tecrübelerini aktarıyorlar

Kaya, insan kaynaklarını zenginleştirme konusunda yenilikçi uygulamaları başarıyla sürdürdüklerini aktararak, “Genelde deneyimli ve yaşça ileri çalışanların tecrübelerini gençlere aktardığı mentorlok programımızı GNCMNTR ile tersine çevirerek başarıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, özellikle hızla dijitalleşen çağımızda gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Gençlerimiz konuşuyor, biz dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
  1. Turkcell
  2. tersine mentorluk
  3. Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya
  4. GNCMNTR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı
    1. Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı
    2. Başkentte yılbaşı tedbirleri
    3. AK Parti Ankara Kahramankazan belediye..
    4. 2019'da hayatımızda neler değişecek?..
    5. GÖRÜŞ - Sudan’da neler oluyor?
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet..
    8. Filistin mücadelesi kaderimiz
    9. MHP, af ısrarını sürdürüyor
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın..
    11. Döviz kurları
    12. İlahiyatçı Prof. Okumuş'tan piyango..
    13. Geçen yıla göre dörtte bir fazla..
    14. "Şampiyonluğu Ankara’ya getirmek en..
    15. Devlet Bahçeli'den operasyon açıklaması!
    16. Saadet Partisi belediye başkan..
    17. TAB Gıda, yeniden Ticket Restaurant..
    18. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    19. KABİS devrede seyahat güvende
    20. Hatice Değerli Saadet Partisi İzmir..
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...