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Gençler kan bağışında bulaşacak

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Genç Merkezleri iş birliği ile ’’Biz bitti demeden bitmez’’ adı altında26Şubat Salı günü Fener’de bulunan sporcu fabrikasında kan bağışı kampanyası yapılacak.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
Gençler kan bağışında bulaşacak

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Genç Merkezleri iş birliği ile ’’Biz bitti demeden bitmez’’ adı altında26Şubat Salı günü Fener’de bulunan sporcu fabrikasında kan bağışı kampanyası yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak kan bağışı kampanyası saat: 18:00’da sona erecek. Kan bağışı kampanyasına yediden yetmişe herkesin büyük destek vermesi bekleniyor.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ’’Kan herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Ülkemizde her 4 sn’de 1 ünite kana ihtiyaç var. Her bir kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarır. Bu anlamlı günde birlik beraberlik içerisinde kenetlenmemiz gerek. Bütün herkesin bu kampanya’ya destek vermesini bekliyoruz’’dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
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