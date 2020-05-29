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Aktüel

Gençler güneşli havanın tadını parkta çıkardı

Korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:25:30 -
Gençler güneşli havanın tadını parkta çıkardı

Korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde 11.00 ile 15.00 saatleri arası dışarı çıkma izni olan gençler ve çocuklar, Kağıthane’de parklara akın etti.


Yeni tip korona virüse karşı normalleşme adımları çerçevesinde gençlere ve çocuklara saat 11.00 ile 15.00 arası dışarı çıkma izni verildi. 4 saatlik sürelerini kullanmak isteyen gençler ve çocuklar Kağıthane’de parklara akın etti. Gençler ve çocuklar salıncakta sallanıp, arkadaşlarıyla parktaki çeşitli aletlerde vakit geçirdi. Bazı aileler de çocuklarıyla birlikte piknik yaptı.

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