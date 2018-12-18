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Gençler eklem ağrılarıyla risk altında

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, günümüzde yaygınlaşan akıllı telefonlarla birlikte gençlerde el, bilek ve boyun rahatsızlıklarında artış görüldüğünü belirtti. İşte telefon ve tablet kullanılmasındaoluşabilecek eklem ağrılarına karşı öneriler…

18 Aralık 2018 Salı 21:25
Gençler eklem ağrılarıyla risk altında

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, günümüzde yaygınlaşan akıllı telefonlarla birlikte gençlerde el, bilek ve boyun rahatsızlıklarında artış görüldüğünü belirtti.

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi araçların kullanımının artmasıyla birlikte hastaların yaş aralığın düştüğünü belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, “Bundan 10 yıl kadar önce bel, boyun, el ve bilek rahatsızlıkları ile başvuran hastalarımızın çoğunluğu 40 yaş üzeri kişilerdi. Günümüzde geldiğimiz noktada hastalarımızın çoklukla gençlerden oluşuyor ve bu gelecekte daha büyük sorunlara yol açabilir” dedi. 

GÜNDE ORTALAMA 78 KEZ TELEFONA BAKIYORUZ!

Türkiye’de her 10 haneden 8’inin internet erişimine sahip olduğu ve akıllı telefon kullanımının % 90’ların üzerine çıktığını belirten Uzman Dr. Aşkın Nasırcılar, “Günde ortalama 78 kez akıllı telefonumuza bakıyoruz ve bu istatistik, Avrupa ortalamasının 1.5 katı. Özellikle gençler, sabah uyandıkları andan itibaren 15 dakika içerisinde cep telefonu kullanmaya başlıyorlar ve bu oran ülkemizde %86 bandında seyrediyor. Gençlerin yoğun cep telefonu kullanımı nedeni ile yaşadığı duruş bozukluğu, boyun ağrılarını da beraberinde getiriyor. İnsanların cep telefonu kullanımı esnasında sürekli olarak boyunlarını eğik tutmaları sebebiyle boyun bölgesinde kireçlenme, kas bozuklukları, omurilik şekil bozuklukları gibi rahatsızlıkların görülmesi 30 yaşın altına indi” diye belirtti.

İHTİYAÇTAN FAZLA KULLANILMAMALI

Cep telefonu kullanım yaşının 10’lara kadar indiğini belirten Aşkın Nasırcılar, dikkat edilmesi gereken hususların altını çizerek, “Cep telefonu ihtiyaçtan fazla kullanılmamalı, kullanılması gerekilen durumlarda ise olabildiğince vücuttan uzaktan tutulmalı ve devamlı aynı elde kullanılmaması gerekiyor. Yaşanan bel ve boyun problemleri ileride kalıcı hale gelebileceği gibi, ameliyat gerektirecek rahatsızlıklar haline de gelebilir. Gençlerimiz bu konu üzerinde maalesef fazla durmuyor” diye konuştu.

HEMEN AMELİYATA BAŞVURULMAMALI

Oluşan rahatsızlıkların tedavisinde ilk çözümün ameliyat olmaması gerektiğini vurgulayan Uzman Dr. Nasırcılar şunları söyledi: “Ameliyat, bu tip rahatsızlıklarda başvurulacak en son çaredir. Ameliyat safhasından önce fizik tedavi uygulamalarıyla ciddi başarılar elde edebiliyoruz. Uzmanı tarafından yapılacak muayene, röntgen, MR yöntemleri ile teşhisi doğru tanımlayıp hastanın doktoru ile birlikte yol çizmesi gerekiyor. Ayrıca yeni nesil tedaviler olarak tanımlanan ozon terapi, PRP, fitoterapi, proloterapi, PRGF ve kök hücre tedavileri de fizik tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda hastalara çare oluyor” diye belirtti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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