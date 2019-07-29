Gençler Avrupa Judo Kupası - Türkiye, organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı



ANKARA (AA) - Almanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen organizasyon iki gün sürdü. Milli sporculardan Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda altın madalya elde etti. Kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir, erkekler 90 kiloda da Mert Şişmanlar bronz madalya aldı. Türkiye, böylece organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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