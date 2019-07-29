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Gençler Avrupa Judo Kupası

- Türkiye, organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
Gençler Avrupa Judo Kupası


ANKARA (AA) - Almanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen organizasyon iki gün sürdü.

Milli sporculardan Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda altın madalya elde etti. Kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir, erkekler 90 kiloda da Mert Şişmanlar bronz madalya aldı.

Türkiye, böylece organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
  1. Gençler Avrupa Judo Kupası
  2. Kübranur Esir
  3. Mert Şişmanlar
  4. Tuğçe Beder

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