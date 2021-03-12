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Yerel Gençler arasında bıçaklı sopalı kavga! Yaralılar var
Yerel

Gençler arasında bıçaklı sopalı kavga! Yaralılar var

Denizli'de, aralarında gerilim yaşanan gençler birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:07:00 -
Gençler arasında bıçaklı sopalı kavga! Yaralılar var

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir araçla gelen kalabalık genç grup ile bir genç arasında parkta tartışma meydana geldi. Daha sonra bıçak ve sopalar ile birbirlerine vuran gençlerden biri bacağına aldığı bıçak darbesiyle diğeri ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı halde olan Hüseyin T., ve Efecan G., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin T.’nin çok kan kaybettiği ancak iki gencinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda gençlerin bir araçla bölgeye geldiği öğrenildi. daha sonra parkta tartışarak başlanan kovalamaca ara sokakta sona erdi. Kalabalık grubun peşine takıldığı genci yakalayarak acımasızca vurduğu anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine gençlerin hepsi koşarak dağıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahısları arama çalışması başlatırken olaya karışan şahısların kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi. Çevrede arama çalışması yürüten ekipler, olay yerinin yakınlarında bulunan bir çöp kovasının içinde kanlı bir bıçak buldu. Oğlu Efecan G.’nin darp edildiğini öğrenen anne ise olay yerine geldi. fenalık geçiren kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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