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Gençler 30 saatlik "dijital maraton"da yarıştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Bakanlık olarak, amacımız ülkemizi daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır"

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
Gençler 30 saatlik "dijital maraton"da yarıştı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri yarınlara hazırlamak istediklerini belirterek, "Bakanlık olarak, amacımız ülkemizi daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganıyla gerçekleştirilen Genç Hackathon, 30 saatlik maratonun ardından tamamlandı. Bakan Kasapoğlu, bu çalışmanın gençleri yarınlara hazırlamayı amaçladığını belirterek, "Bakanlık olarak, amacımız ülkemizi daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır." ifadesini kullandı.

Bakanlıkta düzenlenen ve 20 takımın iki gün yarıştığı dijital maratonun finalinde dereceye girenlere, ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Genç Hackathon finalinde "Null pointer exception" takımı birinci, "İyiApp" takımı ikinci, "Dijigo" takımı üçüncü oldu. Hackathonda birinciye 25, ikinciye 15, üçüncüye de 10 bin lira para ödülü verildi. Bakan Kasapoğlu, sürpriz yaparak hackathona katılan 82 gence çeyrek altın hediye etti.

Bakan Kasapoğlu, finalin ardından gençlere seslenerek, gençlerin iki gün boyunca önemli bir mesai harcadıklarına işaret etti.

Gençleri kutlayan Kasapoğlu, "Biliyorsunuz biz gençlerimizin yarınları için çok güçlü olmalarını istiyoruz. Çünkü yarınlarda sizler tüm sorumlulukları alacaksınız. Ülkemizi, bu kutsal emaneti siz de gelecek nesillere aktaracaksınız. Siz ne kadar güçlü olursanız bu emaneti o kadar yukarılara taşırsınız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığınca hayata geçirilen bu çalışmanın, gençleri yarınlara hazırlamayı ve üretime teşvik etmeyi amaçladığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu önemli çalışmaya katılan herkesi kutluyorum. Ailelerinizi de tebrik ediyorum. Bizler hepimiz bir aileyiz. Bakanlık olarak, çalışma arkadaşlarımla beraber amacımız ülkemizi daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanlığın selameti için, geleceği için çalışmak." diye konuştu.

Bakanlığınca 2019’un "Gönüllülük Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, gönüllülüğün önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eminim sizlerin de bir çabası olan gençlik olarak, yarınlar için çok güzel düşünceleriniz, projeleriniz var. 2019 Gönüllülük Yılı bizim yabancı olmadığımız bir kavramın gençlerimiz arasında daha kurumsal, daha sistematik bir şekilde yaygınlaşması, bir bilinci yarınlara taşıması açısından önemli bir çalışma. Bu çalışmada gönüllülüğü nasıl daha güçlü, geniş bir şekilde ülkemize, gençlerimize anlatırız çabasındayız. Zaten bizim ruhumuzda, geleneğimizde olan bu kavramı daha yukarılara taşımak amacımız buydu."

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın da yarışmaya gelerek gençlere destek olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Yarışmanın ilk gününde Sanayi Bakanımız sizlerle beraberdi. Ülkemizin sanayisi adına, teknolojik çalışmaları adına, sizlerde gördüğü heyecandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Siz, bizim yüzümüzü hiçbir zaman kara çıkarmayacak hep ak tutacak gençlersiniz. Sizler bu çalışmaya katılarak diğer arkadaşlarınıza da örnek oldunuz." değerlendirmesini yaptı.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların ödülü hak ettiğini belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette ödül mekanizması önemli bir şey ama sizler hepiniz ödülü hak ettiniz. Bizim de içimize sinmedi bir kısmınızı ödülsüz göndermek. Çünkü her birinizin alın teri bizler için çok önemli. O yüzden her bir arkadaşımıza birer çeyrek altın hediye edeceğiz. Tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Gönüllülük Yılı'nı sizlerle beraber daha başarılı bir şekilde değerlendireceğiz. İnsanların yardımına koşan gençler olarak diğer arkadaşlarımıza örnek olacağız."

Konuşmasının ardından tüm projeleri tek tek inceleyerek bilgi alan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra gençlerle hatırda fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
  1. Genç Hackatho
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  4. Gönüllülüğün Dijital Hali
  5. Sanayi Bakanı Mustafa Varank

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