Gençler 1 dakikada hatim indirdi! Hem duygulandıran hem gururlandıran görüntü

Şer odaklarının gençlerimizi asimile etme ve öz değerlerinden koparma çabalarına en güzel cevap, yine bu ülkenin asım neslinden geldi.

Tam 302 öğrenci, ellerinde Allah'ın kelamı mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim ile bir araya gelerek aynı anda rahmet kapılarını araladı.

Her bir öğrencinin huşu içinde birer sayfa tilavet etmesiyle, Kur’an-ı Kerim’in tamamı sadece 1 dakika içerisinde hatmedildi.

Hafızlık yolundaki bu azimli gençlerin dillerinden dökülen ayetler, arşı alayı titretirken; manevi atmosfer hem duygulandırdı hem gururlandırdı.

Batı hayranı, maneviyattan uzak nesil hayalleri kuranlara tokat gibi çarpan bu görüntü, Türkiye’nin parlak geleceğinin ancak Kur’an’ın izinde mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı.

1 dakikada tamamlanan bu muazzam hatmin ardından, eller semaya açılarak mazlum coğrafyalar ve İslam aleminin selameti için dualar edildi.

Kur’an sevdalısı gençler, "Biz Kur’an’la varız, Kur’an’la kalacağız" mesajını tüm dünyaya ilan etti.