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Yaşam Gencin sır ölümü araştırılıyor
Yaşam

Gencin sır ölümü araştırılıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-15 18:18:00 -
Gencin sır ölümü araştırılıyor

Kayseri'de yol kenarında bulunan 22 yaşındaki gencin ölüm sebebi araştırılıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, yol kenarında 22 yaşındaki erkek cesedi bulunmuştu. Gencin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Develi yolu yeni sanayi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin O.D. (22) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. O.D.'nin cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, gencin ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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