Gencebay'dan çok sert tepki: Şerefsizlere inanmayın
Usta sanatçı Orhan Gencebay, Mustafa Aksu'nun "Orhan Gencebay da çingenedir" sözlerine "Bu şerefsizlere inanmayın" diyerek tepki gösterdi.27 Eylül 2019 Cuma 11:26
Usta sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ve arkadaşlarıyla Etiler'de yemek yedi. Gencebay'a, mekan çıkışında, yazar Mustafa Aksu'nun "Orhan Gencebay da çingenedir" iddiası soruldu.
Gencebay, "Ben tam bir Karadenizliyim, Kırım kökenliyim. Zaten birileri hep konuşur. Fatih Sultan Mehmet için kötü konuşan bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın" diyerek tepki gösterdi.
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