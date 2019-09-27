Gencebay'dan çok sert tepki: Şerefsizlere inanmayın

Usta sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ve arkadaşlarıyla Etiler'de yemek yedi. Gencebay'a, mekan çıkışında, yazar Mustafa Aksu'nun "Orhan Gencebay da çingenedir" iddiası soruldu.

Gencebay, "Ben tam bir Karadenizliyim, Kırım kökenliyim. Zaten birileri hep konuşur. Fatih Sultan Mehmet için kötü konuşan bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın" diyerek tepki gösterdi.