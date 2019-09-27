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Gencebay'dan çok sert tepki: Şerefsizlere inanmayın

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Mustafa Aksu'nun "Orhan Gencebay da çingenedir" sözlerine "Bu şerefsizlere inanmayın" diyerek tepki gösterdi.

27 Eylül 2019 Cuma 11:26
Gencebay'dan çok sert tepki: Şerefsizlere inanmayın

Usta sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ve arkadaşlarıyla Etiler'de yemek yedi. Gencebay'a, mekan çıkışında, yazar Mustafa Aksu'nun "Orhan Gencebay da çingenedir" iddiası soruldu.

Gencebay, "Ben tam bir Karadenizliyim, Kırım kökenliyim. Zaten birileri hep konuşur. Fatih Sultan Mehmet için kötü konuşan bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:26
  1. orhan gencebay

YORUM YAZ

  • Remzi-1461Remzi-146110 dk önce
    Yüce Allah'a isyan şeklinde yazdığı şarkıların sözlerinden dolayı tövbe etmeyi düşünüyor mu??Önemli olan düzgün insan olmak,ırkın hiç bir önemi yok!
  • HACI HACI 20 dk önce
    Çingene olunca ne oluyor nihayetinde Ademoğlu değilmi. Müminler ancak kardeştir
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 22 dk önce
    Sayın orhan gencebay velevki çingene olalım insan gibi insan oldukça mesele yok biz seni seviyor değerli buluyoruz o kendi içindeki aykırı insana baksın.!

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