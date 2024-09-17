Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, 28 Şubat döneminde ortaya çıkan "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganının yeniden gündeme gelmesinin ordu içinde disiplinsiz bir yapının varlığına işaret ettiğini belirtti. Askeri ve hukukçu uzmanların Kara Harp Okulu'ndaki eylemi organize bir disiplinsizlik olarak değerlendirdiğini vurgulayan Orakoğlu, bu tür girişimlerin toplumsal gerilim üretebileceğini söyledi. Bülent Orakoğlu, şunları kaydetti:

"Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, genç teğmenlerin 28 Şubat ürünü korsan yemini okumak için hazırlıklarını okul dışında yaptığı, mezuniyet töreninde geleneklere aykırı olarak komutanların büyük çoğunluğunun yer almadığı, bazı gazetecilerin ise merasim alanına izinsiz şekilde girmesine izin verildiği iddia edildi. Vesayetçi odakların “Genç subaylar rahatsız” söylemlerinin ordu içinde hiyerarşi dışı bir grubun disiplinsiz faaliyetler içinde olduğu korsan yeminle siyaset ve milli iradeye hiza verilmesinin amaçlandığı yönünde çarpıcı yorumlar yapılmıştı.

"MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ" SLOGANI 28 ŞUBAT 1997’DE ÇEVİK BİR’İN TALİMATLARI İLE EKLENMİŞ

Yemin metni ve öncesinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının, 28 Şubat 1997’de Çevik Bir’in talimatıyla eklendiği belirtiliyor. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, cunta hevesini körükleyen hayali bir “iç düşman” algısı oluşturan söz konusu yemin ve slogan tamamen kaldırıldı, Fakat 2021 yılında kıtalarda tekrar söylenmeye başlandı. Bu girişimle Atatürkçülük üzerinden “toplumsal karşıtlık” üretilmeye çalışılması ve halkta karışıklığa sebebiyet verip darbeye zemin oluşturacak atmosfer oluşturulmasının hedeflendiği uyarıları yapılıyor.

TEĞMENLER ORGANİZE Mİ EDİLDİ? KILIÇLI SLOGANA TEPKİ

Mezuniyet töreninde yönergelerin dışında yemin eden ve slogan atan teğmenler ile ilgili tartışma devam ediyor. Disiplinsizliğe dikkat çeken askeri ve hukukçu uzmanlar, eylemin organize bir şekilde yapıldığını söyledi. 30 Ağustos Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nden sonra teğmenlerin tören prosedürü dışı kılıçlı yeminine tepkiler gelmeye devam ediyor. Haber 7’ye konuşan askeri uzmanlar ve hukukçular, gerçekleştirilen eylemin “disiplinsizlik” olduğu yönünde hemfikir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın soruşturma başlatması gerektiğini kaydeden uzmanlar, atılan sloganların siyasi olduğunu ve eylemin organize bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

KELEŞ: BU UYGULAMA İLK KEZ 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BAŞLADI

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, mezuniyet töreninde kılıçlı yemini disiplinsizlik olarak değerlendirirken, atılan sloganın bir partinin sloganı olduğuna dikkat çekti.

28 Şubat döneminde başlatılan ve 2016 yılında kaldırılan uygulamanın yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Keleş, “Bu öğrenciler, yani teğmenler, harp okuluna katıldıktan sonra zaten daha birinci sınıftayken yemin töreni yapılır. Ondan sonra asker olmuş olurlar. Bu, Cumhurbaşkanımızın da katıldığı mezuniyet ve diploma töreni. Burada konuya iki boyutlu bakılmalı. Bu uygulama, ilk defa 28 Şubat sürecinde, yani 1997’de gerçekleştiriliyor. Yani bir törenden sonra teğmenlerin kılıçlarını çıkararak bir metin okumaları 28 Şubat ürünü. Öncesinde yoktu. 2016 yılında, 15 Temmuz’dan sonra bu kaldırılmıştı. Fakat bu sene tekrar gündeme getirdiler” dedi.

GENÇ TEĞMENLERİN KORSAN YEMİNİ VE SLOGANI SİYASİ İÇERİKLER TAŞIYOR

Teğmenlerin yemininin siyasi argümanlar taşıdığına dikkat çeken Keleş, “Oradaki metin de çok sıkıntılı bir şey olmamakla birlikte, özellikle ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ cümlesi bir siyasi parti ve düşüncenin kullandığı bir kavram. O cümle, bu nedenle siyasi içerik taşıyor. Çok doğru laflar edebilirsiniz ama kullandığınız sözler, eğer birileri tarafından siyasi bir argüman olarak ve birilerine de mesaj vermek amacıyla kullanılıyorsa, bu siyasi argümanı hele de teğmenler tarafından kullanılıyorsa, tabii ki toplumun bir kesiminde rahatsızlık uyandırır” ifadelerini kullandı.

TEĞMENLERİN UYARILMIŞ OLMALARINI UMUYORUM

Siyasetçilerin bu sloganı kullanmasının normal olduğunu ancak teğmenlerin kullanmasının sakıncalı olduğunu vurgulayan Keleş, “Mesela Canan Kaftancıoğlu da İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde bu ifade ile ilgili rahatsızlık duyduğunu ve militarist bulduğunu belirtti. Ama burada o siyasetçilerin bunu kullanmasında bir sıkıntı yok. Bu konuşmayı yapanlar, o görüntüyü verenler, başta okulun birincisi olan bayan teğmenin yanındakilerle birlikte böyle bir şey yapması rahatsızlık uyandırdı. Çünkü içerisinde siyasi içerik taşıyor. O nedenle ben o teğmenlere biraz toy olduklarını veriyorum. Ama bu konuda da ümit ediyorum ki, bu teğmenler ikaz edilmiştir. O üniforma hakikaten de siyasetten uzak durması gereken bir üniformadır” şeklinde konuştu.

SİYASET YAPACAKSANIZ O ÜNİFORMAYI ÇIKARACAKSINIZ

“Bu eylem, organize edilmiş gibi görünüyor. Tören bittikten sonra yemin edilen sahanın bir tarafında toplanıp, orada belli bir şekilde kanalize edilmiş gibi duruyor. Zaten o görüntü de bunu gösteriyor. Önceden tören biter, özellikle aileler de katılırdı ve öğrenciler serbest kaldıktan sonra ailelerinin yanına gider, annelerinin babalarının ellerini öperlerdi. Onlarla vakit geçirirlerdi. 2016’dan sonra, yani FETÖ darbe teşebbüsünden sonra, bu tür şeyler yapılmıyordu. Ama şimdi yapılması da ayrıca dikkat çeken bir şey. Ve tabii, orada bu çocukların komutanları var. Bölük komutanları, tabur komutanları, alay komutanları var. Ama o törenden sonra bu çocukların başında hiç kimse yok. Rahatlıkla yapabilmişler. Ortada ihmal de var.” (...)"

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