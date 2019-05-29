Genç tasarımcılar deri, tekstil ve konfeksiyon sektörleri ile buluştu

Özgün tasarlanmış koleksiyonlar hazırlayarak, daha katma değerli ürünler ihraç etmek isteyen deri, tekstil ve konfeksiyon ihracatçıları “DESIGNDAYIZMIR’19” etkinliğinde güçlerini birleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümleri ile işbirliğinde 28 Mayıs günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen “DESIGNDAYIZMIR’19” etkinliğinde, genç tasarımcılar ile deri, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinden işverenler bir araya geldi.

İhracatçı sektörler ile genç tasarımcıları tanıştırmayı amaçlayan etkinlik sektör temsilcilerinin ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti. WGSN yetkilileri tarafından verilen İlkbahar / Yaz 2020 trend semineri ile başlayan “DESIGNDAYIZMIR’19” etkinliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Elvan Özkavruk Adanır ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr Nesrin Önlü’nün bilgilendirme sunumları ile devam etti.

Deneyim Ustası Özgür Baykut’un moderatörlüğünde gerçekleşen “Özel Sektör Tasarımcıdan Ne Bekliyor?” konulu oturumda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Ünlütürk yer aldı.

Katma değerli üretimin ilk adımı tasarım

Sözlerine tasarımın önemine vurgu yaparak başlayan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi katma değerli üretimin yolunun tasarımdan geçtiğini, tasarımın artı değer oluşturmak için şart olduğunu söyledi. Bu konuda özellikle son 10 yılda ülke olarak önemli yol katedildiğini belirten Eskinazi, konfeksiyoncuların artık fasonculuktan kurtularak dünyaya kendi tasarımlarını sattığını ve ürünlerin dünya pazarlarında kabul gördüğünü ifade etti.

“İhracatı tasarım ile katlayacağız”

İhracat için tasarımın önemine değinen Eskinazi, “En büyük katma değer tasarımda. Buna bir de markayı ekleyebilirsek maksimuma ulaşmış oluyoruz. Bu etkinlikte sanayici ile tasarımcı birbirini tanıma fırsatı buldu. Birbirimizi daha iyi tanıyarak bu işi başaracağız. Bugün tasarım yapan öğrencilerimiz bilecekler ki yarın mezun olduğumuzda bizim tasarımlarımızı üretecek firmalar var. Bu sinerji için tüm okullarımıza teşekkür ediyoruz. İhracatımızı tasarım ile katlayacağız” dedi. Eskinazi, “DESIGNDAYIZMIR” etkinliğini önümüzdeki yıllarda sürekli hale getirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

“Tasarımcı müşteri isteğini anlamalı”

Gelişen teknolojinin üretim ve satış modellerini değiştirdiğini ifade eden Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, günümüzde bir malı müşteriye ulaştırmanın alternatif yollarının açıldığını, artık online ortamda müşteri daha kolay müşteri bulunabildiğini ve bu ortamda tasarıma, tasarımcıya önemli görevler düştüğünü ifade etti. Tasarımcıların pazarlamanın da içinde olması gerektiğini ifade eden Zandar, “Koleksiyon hazırlarken trende ya da tasarımcının isteğine göre değil müşterinin ne istediğine göre tasarlanmalı. O nedenle tasarımcılar pazarlamanın da içinde olmalı ve müşterilerin taleplerini de bilmeli” şeklinde konuştu.

“Tasarımı ve üretimi ayrı düşünemeyiz”

Sektör olarak tasarımın önemini geç kavradıklarını ifade eden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Biz bu işe başlarken makinelerimizi koyduk, müşterilerimizi bulduk, üretime başladık. Zamanla gördük ki bu böyle olmayacak sonra bir marka olmaya karar verdik. Baktık ki bu alanda işler öyle kolay değil. O noktada tasarımın değerini anladık” diye konuştu. Günümüzde tasarım alanında artık büyük isimlerin var olduğunu ifade Sertbaş, “Üretimden vazgeçme şanımız yok ancak hem tasarıma hem üretime önem vereceğiz. Tekstil mühendisliği bölümüne başarılı öğrencileri kazandırmayı amaçlayan ‘Modanın Mühendisleri’ projemizde buna vurgu yapıyoruz. Tasarımın değerini daha iyi anlıyoruz” dedi.

Tasarımın başlangıç noktası hammadde

Ürünün satışında tasarımcının rolüne vurgu yapan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Ünlütürk ise “Günümüzde kalite olmazsa olmaz. Önemli olan fark yaratabilmek, aynı hammaddeden farklı bir şeyler ortaya koyabilmek. Tasarımcı ‘ben hangi iplikten hangi farklı kumaşı yapabilirim. Böylece neyi farklı kılabilirim’ diye düşünmeli. Tasarım sonda değil başta başlayan bir süreç” şeklinde konuştu.

“DESIGNDAYIZMIR’19” temsilcilerinin oturumunun ardından Deneyim Ustası Özgür Baykut tarafından hazırlanan “Deneyim Tasarımcıları Çağı” oturumu ile devam etti. Panellerin sonunda katılımcılar ve tasarımcılar aile fotoğrafında bir araya geldi.