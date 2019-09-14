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Genç şairler Mevlana için yazacak

Osmangazi Belediyesinin Mevlana’nın dünyaya yayılan felsefesini gençlerin hafızalarına ve ruhlarına işlemek amacıyla bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması başlıyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:13
Genç şairler Mevlana için yazacak

Osmangazi Belediyesinin Mevlana’nın dünyaya yayılan felsefesini gençlerin hafızalarına ve ruhlarına işlemek amacıyla bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması başlıyor. Jüri üyelerinden Şair Metin Önal Mengüşoğlu, milli eğitimin yarışmayı sahiplenmediğini söyledi.


Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nın tanıtım toplantısı Sümbüllü Bahçe Konağı’nda gerçekleşti. Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların manevi dünyasını zenginleştirip onlara Mevlana’yı tanıtmak amacıyla bu yıl konusu serbest olarak belirlenen şiir yarışmasının tanıtım toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Eşer, yarışmanın jüri üyelerinden edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. Nesrin Karaca, şair Metin Önal Mengüşoğlu ile Mustafa Başpınar katıldı.



“Kültürümüze değer katarak geçmişi geleceğe taşıyoruz”


Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’na katılan gençlerin yeteneklerini keşfetme imkanı bulduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aynı zamanda yeni şairlerin Türk edebiyatına kazandırılmasına zemin hazırladıklarını söyledi. Dündar, “Belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanı sıra kültürel faaliyetlerimizle dikkat çekiyoruz. Yıl içerisinde düzenlediğimiz panellerimiz, sempozyumlarımız, edebiyat yarışmalarımız ile uluslararası çalışmalara imza atıyor ve sınırları aşıyoruz. Ayrıca çıkan bu güzel eserleri kitap haline getiriyoruz. Kültürümüze ve sanatımıza değer katarak, geçmişi geleceğe taşıyoruz. Her yıl büyük bir ilgiyle devam eden yarışmamız da bu çalışmamızın bir sonucu. 23 Kasım’da son bulacak müracaat öncesi tüm gençlerimizi yarışmaya davet ediyorum. Güzel eserlerin ortaya çıkacağına yürekten inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.



“Milli eğitimin bu projeye ilgi göstermesi gerekiyor”


Jüri üyelerinden Şair Metin Önal Mengüşoğlu ise milli eğitimin geçen sene bu yarışmaya sarılmadığını ve gereken ilgiyi göstermediğini söyledi. Mengüşoğlu, “Proje ortaklarından olmasına rağmen milli eğitim Türkiye’de fazla kişiye ulaşamadı. Sağlam bir şekilde Türkiye’deki okullara bu yarışmayı yaysınlar. Çocuklar sivil anlamda resmi müfredatın dışında bu tür etkinliklere katılsınlar. Yani duyurulursa, edebiyat öğretmenleri uçundan tutarsa, çocuklar katılıyor. Batman’da 40 tane lise var. hiç birinden tek bir eser gelmiyor. Ancak bir liselerinden 30 tane eser geliyor. Sebebi ise bir tane sağlam edebiyat öğretmeni çocukları teşvik etmesidir. O bakımdan milli eğitime çok iş düşüyor. Belediye kapılarını açmış. Onlarda duyurması ve teşvik etmesi gerekiyor. Milli eğitim sağlam bir şekilde sahiplenmelidir. Çocuklarımızın hayatı için son derece önemlidir” diye sitem etti.


Yarışmanın müracaatları, [email protected] adresine e-posta yoluyla yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen genç şairler, 270 70 42 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek. Yarışma sonunda ise birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve üç mansiyon ödülleri için de biner TL verilecek.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:13
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