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Siyaset Genç Partili başkan öldü
Siyaset

Genç Partili başkan öldü

Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 14:51:00 -
Genç Partili başkan öldü

İzmir'in Bergama ilçesi, Göçbeyli Mahallesi'ndeki Taşköprü mevkiinde, dün gece Gürol Ü'nün yönetimindeki 35 F 2474 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Gürol Ü. ve Murat Ü. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karakaya'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Genç Parti İzmir İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından Karakaya için taziye mesajı yayımladı.

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