Genç ölümler arttı! Kalp krizi sanılıyor ama gerçek bambaşka

Genç yaşta yaşanan ani ölümler toplumda 'kalp krizi' diye yorumlanıyor ancak uzmanlar, tablonun çoğu zaman bambaşka bir gerçeğe işaret ettiğini söylüyor.

Son dönemde gençlerde artan ani ölüm vakaları, toplumu endişelendiriyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekdemir, genç yaşta meydana gelen ani ölümlerin ve kalp krizlerinin büyük çoğunluğunun genetik nedenlere bağlı olduğunu söyledi.

 

Hasan Pekdemir, "Özellikle 15-20 yaş altı grupta meydana gelen ani ölümler çoğu zaman yanlış şekilde kalp krizi olarak değerlendiriliyor. Bu yaş grubunda ani ölümlerin yüzde 90'ı genetik nedenlere bağlıdır" dedi.

 

Geçirilmiş viral enfeksiyonlar da etkili

Koroner arter hastalığının dünya genelinde ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Pekdemir, "Koroner arter hastalığı kalp damarlarının yaşlanmasına ve kireçlenmesine bağlı gelişiyor. Ancak gençlerdeki ani ölümlerin büyük kısmı genetik faktörlerden kaynaklanıyor. Gençlerde görülen ani ölümlerin nedenleri arasında koroner arter anomalileri, doğuştan kalp kası hastalıkları, hipertrofik kardiyomiyopati, uzun QT sendromu, Brugada sendromu, geçirilmiş viral enfeksiyonlar ve bazı ilaç ya da uyuşturucu kullanımları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

 

Genetik önemli

Yirmili yaş altındaki ani ölümlerin, erişkin yaşta görülen kalp damar tıkanıklığıyla ilişkili olmadığını ve genetik nedenlerle ortaya çıkan bu rahatsızlıkların önceden tespit edilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Pekdemir, "Ailelerinde 40-45 yaş altında ani ölüm öyküsü olan gençler, ağır spor ve atletik faaliyetlere başlamadan önce mutlaka kardiyolojik taramadan geçmeli. Basit EKG, fizik muayene ve ekokardiyografi ile risk önceden tespit edilebilir. Böylece genetik bir hastalık varsa önlemler alınabilir ve gerekli tedavi erkenden başlanabilir" diye konuştu.

