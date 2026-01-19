Genç Nida Hafızlık Yarışması'nda İl birincisi oldu!

Muğla il genelinde düzenlenen ve manevi atmosferin doruğa çıktığı yarışmaya öğrenciler uzun süreli ve titiz bir hazırlık süreciyle katıldı. Geleceğin hafızlarının kıyasıya yarıştığı organizasyonda jüri üyeleri, başarılı performanslar arasında dereceyi belirlemekte oldukça zorlandı. Gönülleri feth eden tilavetlerin ardından, Köyceğiz’in evladı Nisa Nur Hammaloğlu rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne oturdu.

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, öğrencisinin bu büyük başarısını gururla duyurdu. Okul yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla il genelinde yapılan ‘Genç Nida Hafızlık’ yarışması lise kategorisinde Köyceğiz İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencimiz Nisa Nur Hammaloğlu il 1.’si olmuştur. Başarılarının devamını diler, öğrencimizi tebrik ederiz."

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, İslam’ın nurunu yüreğinde taşıyan genç hafızı makamında kabul etti. İl birincisi olarak ilçeye büyük gurur yaşatan Hammaloğlu’nu tebrik eden Şen, başarılarının daim olması temennisiyle genç öğrenciye hediyesini takdim etti.