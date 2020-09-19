Genç Nesim, yeni bir yüze kavuşmak istiyor
Mersin’de, çocukluğunda geçirdiği trafi k kazası sonucu sağ gözünde kısmen görme kaybı yaşayan ve yüzünde yara izleri kalan 25 yaşındaki Nesim Özcan, hem sağlığına kavuşmak hem de izlerden kurtulup iş bulmak istiyor.
Bugüne kadar 20 ameliyat geçirdiğini belirten Özcan, “Bu halimden dolayı çok sıkıntı çekiyorum. Yemek yemekte, konuşmakta zorlanıyorum. İş arıyorum ama durumumdan dolayı kimse bana iş vermiyor” diyerek duyarlı vatandaşları yardıma çağırıyor.