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Genç MÜSİAD’lılar kan bağışıyla İzmir’e destek oldu

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Muhammed Elçiboğa, üye genç iş adamları ile birlikte, kan stokunun azaldığı dönemde destek olarak Kızılay’a kan bağışında bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:27
Genç MÜSİAD’lılar kan bağışıyla İzmir’e destek oldu

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Muhammed Elçiboğa, üye genç iş adamları ile birlikte, kan stokunun azaldığı dönemde destek olarak Kızılay’a kan bağışında bulundu.


MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulu organizasyonunda MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı’nın da katılımıyla Genç MÜSİAD’lılar kan bağışında bulundu. Kahvaltıda bir araya gelen üyeler ardından Ege Bölge Kan Merkezi’ne giderek kan verdi.


Kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu belirten Genç MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Muhammed Elçiboğa, “MÜSİAD olarak sadece bir sivil toplum kuruluşu değil sosyal sorumluluk sahibi iş insanlarının toplandığı bir kurumuz. Genç MÜSİAD ve MÜSİAD ortaklığında Kızılay kan merkezinde üyelerimizle beraber kan verme işlemini gerçekleştirdik. Kan vermek de ciddi manada sevaptır. Vücudun belki zekatıdır. Bugün verdiğimiz kan yarın öbür gün ismini, memleketini, ırkını bilmediğimiz bir kardeşimize hayat olabilir” dedi.



“İzmir kendi kan ihtiyacını karşılayamıyor”


İzmir’deki kan stoklarının tamamlanması için gönüllü bağışçılara ihtiyaç olduğunu ve İzmir’in şu anda kendi kan ihtiyacını karşılamadığını ifade eden Kızılay Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök ise “İzmir kendi kan ihtiyacını karşılayamıyor. Ne yazık ki hala iki hastanenin kan ve kan taleplerini hasta ve hasta yakınları karşılıyor. Biz İzmir’de ilk defa kan verecek 70 bin gönüllü bağışçı bulursak veya benim gibi yılda iki defa kan bağışlayan yeni 35 bin kan bağışçı bulabilirsek, İzmir ili kendi kan ihtiyacını karşılayabilecek. Hiçbir hasta veya hasta yakını kan aramayacak, taşımayacak. En önemlisi de güvenli kana ulaşacak. İzmirlilere sesleniyorum; lütfen diğer illerdeki gibi tüm hasta ve hasta yakınlarının kan aramadığı, 2019 yılında bize yakıştığı gibi gönüllü kan bağışçıları olalım. Hepimiz bir gün hasta ya da hasta yakını olabiliriz. Sadece 45 dakikalarını ayırsınlar. Kızılay merkezlerine gezici ekiplere başvursunlar. Tok karnına, bir resimli TC kimlikleriyle bağışçı olsunlar. Hepimiz bir gün hasta ya da hasta yakını olacağımız için kana ihtiyacımız olacağı için o gün o stokta kan bulabilmek için ve bu stokları tamamlayabilmek için kan bağışına davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:27
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