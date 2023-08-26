“Genç mucitler” nörolojik hastalıklara umut olacak

Tıp alanında geliştirdikleri projelerle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da madalyalar kazanan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Sertaç Çeküç ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Eyüp Alper Saygılı, mühendislik bilimini tıp ile entegre ederek nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde hızlı ve etkin çözümler geliştirmek için çalışıyorlar.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan şu an İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyan Çeküç, 2018’de Horoz İbiği (Celosia Agentea) bitkisindeki bir pigmenti saflaştırarak anti-kanser özelliğini araştırma projesiyle İstanbul-Asya bölgesinde birincilik kazandığını söyledi. Çeküç, “Geliştirdiğimiz bu proje sayesinde hem kanserin hem de epilepsi ve alzaymırın önüne geçmeyi hedefliyoruz.” dedi. Gelecekte nörobiyoloji alanında uzmanlaşmayı hedefleyen Çeküç, nörolojik biyomalzemeler üzerinde ekip olarak çalıştıklarını söyledi. Bunların, ilaçları hastaya vermek için vücuda entegre edilebilecek biyomalzemeleri de içerdiğini belirten Çeküç, şunları kaydetti: “Biyomalzeme teknolojisinin mühendislik kısmını tıp bilimine entegre edeceğim. Böylece epilepsi ve alzaymır gibi hastalıkların teşhisini minimum süreye indirerek, tedavide hastaların daha az etkilenmesini ve hızla iyileşmesini sağlamayı hedefliyorum.”

“Yeni yöntemler geliştirmek istiyorum”

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Eyüp Alper Saygılı da Regeneron ISEF 2022’de mühendislik teknolojileri statik ve dinamik dalında 4’üncülük ödülü ve Çin Bilim ve Teknoloji Konseyinden (CAST) birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Saygılı, TEKNOFEST’te lise kategorisinde “İnsanlık Yararına Teknoloji” dalında Türkiye 3’üncülüğünü de elde etti. Şu anda da nörogenetik ve tümör teşhisi üzerine çalıştığını belirten Saygılı, şu bilgileri paylaştı: “TÜBİTAK’tan aldığım araştırma bursu ile Yale Üniversitesinde yaz ayında çalışma yapmaya hak kazandım. Buradaki laboratuvarda daha az invazif/girişim içeren ve acı düzeyi ve maliyeti daha düşük olan erken kanser teşhisi yöntemleri üzerine çalışıyoruz. Bu yöntemleri ilerleterek insanların rutin kontrollerde hastalıklarının kolayca teşhis edilebilmesini ve tedavinin en hızlı, kolay ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Gelecekte bu gibi çalışmaları sürdürerek teknoloji ve tıbbı sentezleyerek insanların hayatına dokunabilecek yeni tedavi yöntemleri geliştirmek istiyorum.”