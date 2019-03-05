Genç millilerden Avustralya zaferi 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yendi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların gollerini 59. dakikada Mustafa Kapı, 61. dakikada Bozan Uymaz ve uzatma dakikalarında Erencan Yardımcı (2) attı. Avustralya'nın tek golünü 88. dakikada Tristan Hammond kaydetti. Milliler, ikinci maçında yarın Gine ile karşılaşacak.

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