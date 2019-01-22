Genç millilerde Slovenya maçlarının aday kadrosu açıklandı - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Slovenya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu



İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 29-31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da Slovenya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler bulunuyor: Muhammet Taha Tepe, Embiya Ayyıldız (Altınordu), Berke Özer (Fenerbahçe), Onur Taha Takır, Egehan Gök (Niğde Anadolu Futbol Kulübü), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Ogün Çalışkan, Süleyman Luş, Abdussamed Karnuçu, Atalay Babacan, Recep Gül, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), İsmail Çokçalış (Karacabey Belediyespor), Mert Çelik (Medipol Başakşehir), Cemali Sertel (Eskişehirspor), Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın (Trabzonspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Burak Temir (1461 Trabzon).

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