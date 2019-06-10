0553 313 94 23

Genç milliler, satrançta Avrupa şampiyonu oldu

- Romanya'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti- Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay:- "Gençlerimiz önemli bir zafere imza attı. Geleceğin yıldızları Avrupa'da fırtına gibi esiyor"

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:33
Genç milliler, satrançta Avrupa şampiyonu oldu


ANKARA (AA) - Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türk sporcular, 8 madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Romanya'da Mamaia kentinde düzenlenen turnuvada genç milliler 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

20 ülkeden 306 genç sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Alara Uygun ile WCM Eylül Çelik Avrupa Şampiyonu olurken, WCM Gülenay Aydın, Hasan Hüseyin Çelik ile Uygar Duruçay Avrupa ikincisi, Hayrun Nisa Şahin, Ediz Gürel ve Emre Tınarlıoğlu ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Toplamda 8 madalya alan milli sporcular, takım halinde de şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada genç sporcuların büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Gençlerimiz önemli bir zafere imza attı. Geleceğin yıldızları Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Gençlerimizin başarılı performansları, uzun yıllardır yaptığımız altyapı yatırımlarının da meyvelerini vermeye devam ettiğini gösteriyor. 20 ülkeden genç sporcuların müthiş yarışına sahne olan şampiyonada zirveyi Türk sporcuların başarısının belirlemesi ise hepimize büyük bir onur yaşattı. Ülkemize kazandırdıkları şampiyonluk ve 8 madalya ile bize büyük bir mutluluk yaşatan sporcularımızı, bu başarıda emekleri çok büyük olan değerli ailelerine, teknik ekibimize teşekkür ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye'ye büyük bir onur ve ikinci bayram heyecanı yaşattılar." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:33
  1. Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası
  2. Satranç
  3. TSF Başkanı Gülkız Tulay
  4. Türkiye Satranç Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıkamış’ta aç kalan yavru boz ayı çöpte yiyecek aradı
    1. Sarıkamış’ta aç kalan yavru boz ayı..
    2. Asya borsaları
    3. Türk ressamdan Singapur’da sergi
    4. Atletizm: 18 Yaş Altı Türkiye..
    5. Diyarbakır'da arı kovanı yüklü..
    6. Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
    7. Baymak’ın hedefi dünyanın 10..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil’de
    9. Aizonai Antik Kenti bayramda ziyaretçi..
    10. Minibüs kanala uçtu: 7 yaralı
    11. Cevizdere Şehitliği’ne dev Türk Bayrağı
    12. Apartmanın kapısını söküp sırtına alıp..
    13. Dallas’ta bir binanın üzerine vinç..
    14. Maduro Kolombiya sınırını açtı, 40 bin..
    15. Polisten öğrencilere sırt çantalı..
    16. Türkşeker’e ait 3 taşınmaz..
    17. Gelecek ay başlayacak! Kirli pazarlığa..
    18. "Gasp edildim" dedi dilenci çıktı
    19. GRAFİKLİ - Türkiye deplasmanda İzlanda..
    20. Cildinizdeki bölgesel kararmalardan..
    21. Komünistlerden 30 yıldır hesap sorulmadı
    22. Bakanlık duyurdu! Başvuru için son 6 gün
    23. Buğday tarlasında yangın
    24. Bakan Gül, ABD ziyareti kapsamında..
    25. Çalındı zannettiği aracını su..
    26. Artvin’de off-road heyecanı nefes kesti
    27. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    28. Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış..
    29. Merasim Sokak şehitlerinin kanı yerde..
    30. 8 asırdır dimdik ayakta duran çivisiz..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz