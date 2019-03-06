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Genç milliler Gine'ye yenildi

- 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ikinci maçında Gine'ye 2-1 mağlup oldu

06 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Genç milliler Gine'ye yenildi


İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gine'ye 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların golünü 53. dakikada Salih Kavrazlı attı. Gine'nin gollerini ise 2 ve 66. dakikalarda Bah Algassime kaydetti.

Milliler, turnuvanın son maçında 8 Mart Cuma günü Tanzanya ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:56
  1. 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Gine
  4. UEFA Assist Uluslararası Turnuvası

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